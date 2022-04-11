Курс доллара на открытии МосБиржи вырос на 5%

Курс доллара на открытии МосБиржи 11 апреля рос до 81,9 рубля, евро — на 5,98 рубля, до 88,68 рубля, об этом свидетельствуют данные МосБиржи. В конце прошлой недели курсы американской и европейской валют опускались до значений лета 2020 года.

По сравнению с предыдущей торговой сессией курс американской валюты вырос на 5,15%, европейской — на 4,47%.

Доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев ранее заявил, что новые санкции ЕС не оказывают сильного влияния на курс рубля, однако он может укрепиться, если в Европе согласятся платить за газ в рублях.

Эксперт добавил, что укрепление рубля может быть тем сильнее, чем больше стран согласится с предложением Москвы об оплате в её национальной валюте. В настоящее время известно только о таком намерении Венгрии.

Банк России с 11 апреля понизил ключевую ставку до 17% годовых. Дальнейшие решения о ключевой ставке будут приниматься исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, реакции на них финансовых рынков и других факторов, сообщил регулятор.