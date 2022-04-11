Курс доллара на открытии МосБиржи вырос на 5%

Курс доллара на открытии МосБиржи 11 апреля рос до 81,9 рубля, евро — на 5,98 рубля, до 88,68 рубля, об этом свидетельствуют данные МосБиржи. В конце прошлой недели курсы американской и европейской валют опускались до значений лета 2020 года.
По сравнению с предыдущей торговой сессией курс американской валюты
Доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев ранее заявил, что новые санкции ЕС не оказывают сильного влияния на курс рубля, однако он может укрепиться, если в Европе согласятся платить за газ в рублях.
Эксперт добавил, что укрепление рубля может быть тем сильнее, чем больше стран согласится с предложением Москвы об оплате в её национальной валюте. В настоящее время известно только о таком намерении Венгрии.
Банк России с 11 апреля понизил ключевую ставку до 17% годовых. Дальнейшие решения о ключевой ставке будут приниматься исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, реакции на них финансовых рынков и других факторов, сообщил регулятор.