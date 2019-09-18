Курс доллара на открытии торгов Московской Биржи увеличился на 15 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 64,30 рубля.
Курс евро вырос до 71,01 рубля — на 27 копеек.
Индекс МосБиржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,29% и составил 2810,40 пункта.
Индекс РТС опустился до отметки в 1377,70 пункта — на 0,32%.
Как ранее писал News.ru, 18 сентября курс доллара на открытии торгов Московской Биржи по сравнению с уровнем закрытия прошлых торгов увеличился на 6 копеек и составил 64,42 рубля.