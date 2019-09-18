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В августе 2019 года число новых кредитов по ипотеке, средства по которым были перечислены на счета заёмщиков, уменьшилось по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 20%, до 96,5 тысячи. Об этом сообщила пресс-служба Объединённого кредитного бюро (ОКБ).

При этом объём выданных кредитов снизился на 15%, до 211,7 млрд рублей, передаёт ТАСС. По данным ОКБ, ипотечный рынок продолжает снижаться по сравнению с прошлым годом, несмотря на незначительный прирост...