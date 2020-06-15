Курс доллара на МосБирже увеличился до 69,69 рубля

https://static.news.ru/photo/4b0fd3a2-afa2-11ea-8e16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Курс американской валюты на открытии торгов прибавил 0,2% и достиг отметки в 69,69 рубля.

Согласно данным Московской Биржи, курс евро вырос на 0,4% — до 79,04 рубля.

Индекс МосБиржи на российском фондовом рынке увеличился на 1%, а индекс РТС — на 1,8%.

Как писал NEWS.ru, цены на нефть марки Brent демонстрируют слабое снижение в связи с опасениями, что рост заражений коронавирусом во всём мире затормозит увеличение спроса на топливо. Так, стоимость августовских фьючерсов нефтяной смеси Brent опускалась на 0,08% и достигала отметки в $39,7 за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI также теряли 0,08% — до $37,1 за баррель.

Ранее аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов рассказал о факторах, которые влияют на укрепление российской валюты. Специалист отметил, что мировые экономики начинают выходить из коронавирусных ограничений и это также провоцирует спрос на нефть, и, как следствие, наблюдается рост цен на топливо. По оценкам аналитика, предполагаемая стоимость доллара по отношению к рублю окажется в диапазоне 67,5–70 рублей.