Курс доллара на МосБирже упал ниже 59 рублей впервые с 25 мая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара в начале торгов на Московской Бирже (MOEX) достиг 58,63 рубля впервые с 25 мая, сократившись на 1,3%. При этом на текущий момент доллар начал укрепляться по отношению к рублю, достигнув отметки в 59,25. Евро торгуется за 62,11 рубля, снизившись на 2,33%.

Продолжительность торговой сессии на фондовом, валютном, товарном рынках с 06:50 до 23:50 мск, на срочном рынке — с 07:00 до 23:50 мск, — сказано на сайте торговой площадки.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев предположил, что в ближайшие несколько недель возможно новое укрепление рубля вплоть до показателей 55 за доллар и 57 за евро. Это связано с тем, что факторы укрепления национальной валюты все еще сохраняются, включая значительный приток валютной выручки экспортеров на фоне сохраняющегося спада спроса на евро и доллары и возможный рост цен на нефть, газ и зерно. При этом спрос на поступающую в казну валюту сужается, так как импорт, внешние инвестиции и туристические поездки резко сократились.

Кроме того, ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин заявил, что укрепление рубля, наблюдаемое в последнее время, может закончится уже во втором полугодии 2022 года. Эксперт пояснил, что к этому могут привести постепенное смягчение валютного контроля со стороны государства, а также рост импорта из-за пристраивания цепочек поставок.