Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 92 рублей Курс доллара на Мосбирже упал ниже 92 рублей впервые с 31 октября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс американского доллара в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 92 рублей впервые с 31 октября, свидетельствуют данные торгов. Европейская валюта также показала небольшое ослабление.

По данным на 14:53 мск, доллар снижался на 0,28% и торговался на уровне 91,99 рубля. Курс евро расчетами «завтра» снижался на 52 копейки и достиг отметки в 98,17 рубля. Китайская валюта — юань — снижалась на 0,4%, до 12,628 рубля.

Курс американской валюты 31 октября опускался до 92 рублей, такой показатель был зафиксирован впервые с 2 августа. Евро же опускался до 97,74 рубля.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявлял, что до президентских выборов в 2024 году власти будут стараться любыми способами стабилизировать курс рубля. Указ президента России Владимира Путина о продаже валютной выручки экспортерами может оказаться не единственной мерой по ужесточению валютного контроля, поэтому у россиян еще будет возможность купить валюту по более низким ценам, считает эксперт.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев ранее заявил, что с помощью параллельного импорта удалось стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке, но дальнейшее его использование должно быть обоснованным. По его словам, сейчас параллельный импорт мешает развиваться отечественным производствам.