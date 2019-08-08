https://static.news.ru/photo/e66c094c-b9ad-11e9-bd02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Доллар упал к рублю на открытии торгов Московской Биржи на 13 копеек. По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов он составил 65,2 рубля. При этом курс евро опустился на 12 копеек и составил 73,06 рубля.

Индекс МосБиржи на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,91%, до уровня в 2699,44 пункта. Индекс РТС поднялся на 1,3% и составил 1301,64 пункта.

6 августа российские активы уверенно начали дорожать после раскрытия информации по новым американским санкциям, которые оказались гораздо мягче, чем ожидалось, и не должны помешать иностранцам инвестировать в ОФЗ.

Всё дело в том, что никаких новых санкционных «удавок» для России в подписанном Дональдом Трампом указе по делу Скрипалей фактически не содержится. И примечательно, что в пояснительной записке американского Минфина к этому пакету достаточно мало места занимает текст с самим набором подсанкционных сфер, зато потом огромным списком перечислены как раз финансовые инструменты, которых новые меры не коснутся, писал News.ru.