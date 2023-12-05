Курс доллара на МосБирже поднялся выше 92 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара поднялся выше 92 рублей, следует из данных Московской Биржи. Этого показателя валюта достигла впервые с 13 ноября. В начала дня на торгах стоимость доллара составляла 90,88 рубля.

Так, в 15:33 по мск стоимость доллара достигла отметки в 92 рубля. А спустя несколько минут преодолела ее, составив уже 92,04 рубля. Курс юаня вырос до 12,877 рубля. Курс евро приближается к 100 рублям. В начале утренней сессии на Московской Бирже европейская валюта превысила 99 рублей. В последний раз она торговалась на таком уровне 7 ноября.

До этого финансовый аналитик Александр Разуваев заявлял, что к концу года россияне увидят значительное укрепление российской валюты. Экономист не исключил, что евро можно будет приобрести за 65–68 рублей. По его словам, ближе к президентским выборам 2024 года рубль может даже возрасти.

В свою очередь экономист Александр Потавин считает, что покупка доллара на фоне укрепления рубля преждевременна. Он подчеркнул, что курс американкой валюты до конца года будет колебаться в пределах 90–96 рублей. Как объяснил эксперт, динамика курса рубля зависит от активности экспортеров, которые доминируют с продажами на российском валютном рынке в последние дни. Потавин добавил, что предложения иностранной валюты выросли, что способствует укреплению рубля.