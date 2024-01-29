Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 90 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара на Мосбирже превысил отметку в 90 рублей, о чем свидетельствует график, опубликованный на сайте платформы. На открытии торгов стоимость американской валюты оценивалась в 89,95 рубля, однако позднее она начала расти. К 7:46 по московскому времени курс доллара зафиксировался на отметке 90,19 рубля. Курс евро также резко вырос.

По данным Мосбиржи, на открытии торгов стоимость валюты Евросоюза оценивалась в 97,53 рубля. Затем она выросла в цене до 97,75 рубля, после чего продемонстрировала падение до 97,72 рубля. Спустя 20 минут европейская валюта восстановилась и вновь начала оцениваться в 97,75 рубля. Курс юаня незначительно вырос после начала торгов на Мосбирже. В настоящее время его стоимость оценивается в 12,53 рубля. Курс доллара к евро пока не установлен.

Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский ранее заявил, что во втором квартале 2024 года доллар может резко вырасти в цене из-за рецессии в США. По его словам, к осени стоимость американской валюты может вырасти до 100 рублей. Оценивая текущую ситуацию на рынке, специалист отметил, что Центробанку РФ удалось укрепить рубль за счет введения мер по обязательной продаже валютной выручки.