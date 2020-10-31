Курс доллара на МосБирже поднялся выше 80 рублей

https://static.news.ru/photo/c6f03968-1cde-11eb-94dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара на старте новой торговой недели на Московской Бирже поднялся выше 80 рублей. Это произошло впервые с 30 марта.

Евро перешагнул за отметку в 93 рубля, как уже было в январе и несколькими днями ранее — 29 октября, свидетельствуют данные торгов.

Индекс МосБиржи на открытии торгов опустился на 0,35%, а индекс РТС — на 0,42%.

Ранее, как писал NEWS.ru, эксперты оценили обвал курса рубля за последние 30 лет. По их данным, после перехода на коммерческий курс российская валюта с учётом деноминации по отношению к доллару ослабла в 3,5 раза.