Курс доллара на МосБирже поднялся до 88,04 рубля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Курс доллара на Московской Бирже поднялся до 88,04 рубля спустя 10 минут после открытия торгов, сообщается на сайте площадки. Отмечается, что американская валюта продолжала демонстрировать рост, после чего вновь пошла на снижение. К 08:45 по московскому времени стоимость доллара США оценивалась в 87,97 рубля. Максимальная стоимость евро с момента начала торгов составила 95,78 рубля, юаня — 12,15 рубля.

Согласно графикам, опубликованным на сайте МосБиржи, доллар стартовал с отметки в 88,03 рубля, после чего начал расти. К 07:59 по московскому времени он достиг 88,11 рубля, после чего начал падать. Курс евро же начал снижаться позже. Наиболее стабильные показатели продемонстрировала китайская валюта, которая колебалась в пределах от 12,14 рубля до 12,15 рубля. Курс доллара по отношению к евро не менялся.

Эксперт по финансовому рынку Дмитрий Бабин ранее заявил, что рубль укрепился по отношению к иностранным валютам. По его словам, это явление связано с планами Центробанка России по увеличению объема валютных продаж. Бабин напомнил, что с 15 января Центробанк РФ будет ежедневно продавать иностранную валюту на 15,9 млрд рублей, что почти в 20 раз больше, чем в предыдущие месяцы.