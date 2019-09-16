https://static.news.ru/photo/fc55783a-d855-11e9-b2ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Курс доллара на Московской Бирже впервые с 1 августа снизился на 0,91% и опустился до отметки 63,77 рубля.

Курс евро опустился на 0,97% — до отметки 70,59 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent выросла на 8,6 и достигла 65,40 доллара за баррель в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне.

Как ранее писал News.ru, курс доллара расчётами «завтра» во время торгов на Московской Бирже на 19:00 мск 13 сентября текущего года упал на 68,20 копейки по сравнению с предыдущей сессией и остановился на отметке 64,3 рубля.