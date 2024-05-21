Курс доллара на МосБирже опустился до 90 рублей Курс доллара на МосБирже опустился до 90 рублей впервые с 1 февраля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара снизился до 90 рублей впервые с 1 февраля, свидетельствуют данные МосБиржи. По состоянию на 19:00 мск американская валюта торговалась по 90,01 рубля (-0,73).

При этом в какой-то момент доллар торговался за 89,95 рубля, однако позже поднялся до 90. Цена валюты при открытии биржи 21 мая составляла 91,04 рубля.

Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев заявил, что в случае если доллар будет стоить дороже 100 рублей, то российскую валюту необходимо будет деноминировать. По его словам, курс должен составить 100 нынешних рублей к одному новому.

В свою очередь финансовый аналитик кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что рост доллара в мае выйдет на устойчивые 94 рубля. Эксперт отметил, что это не зависит от цены нефти или налоговых периодов. По его словам, базовый курс одной валюты в отношении к другой определяют такие экономические факторы, как темпы роста, общая эффективность экономик стран и другие моменты.

Член палаты представителей конгресса США Томас Мэсси заявил, что растущая инфляция вынуждает другие страны отказываться от доллара из-за его девальвации. По его мнению, миру надоело, что Вашингтон использует доллар как инструмент для манипуляции.