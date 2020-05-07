Курс доллара на МосБирже опустился до 74,43 рубля

https://static.news.ru/photo/a9ea93b8-faa2-11e9-815a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На открытии торгов Московской Биржи курс доллара по отношению к рублю опустился на 0,2%, до отметки в 74,43 рубля.

Курс евро опустился на 0,1%, до 80,43 рубля.

По данным торговой площадки на 10:05 мск, доллар и евро продолжили снижение. Доллар находился на отметке 74,31 рубля (-0,4%), а курс евро — на 80,25 рубля (-0,3%).

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская экономика готова существовать в режиме ограничений до тех пор, пока это будет необходимо для сохранения жизни и здоровья граждан. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. Он заверил, что ресурсов у страны достаточно. Министр подчеркнул, что кабмин концентрирует ресурсы на главных направлениях, которые необходимы для снижения негативных последствий пандемии.