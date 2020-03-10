https://static.news.ru/photo/31692606-8b68-44ec-963c-b3a22fd50c0a_660.jpg Фото: Global Look Press/Christian Ohde/face to face

Курс американской валюты к иене растёт на более чем 2,5% после снижения до многолетнего минимума в связи с усилением волатильности, что увеличило спрос на более надёжные активы.

Согласно данным торгов, утром 10 марта доллар дорожал к иене на 2,55% и достигал отметки в 104,94 иены за доллар. Днём ранее индикатор опустился до 101,21 иены. Курс евро опускался до $1,1352.

Ранее NEWS.ru писал, что Банк России 10 марта начинает упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Операции будут проводиться с учётом фактически складывающейся цены нефти и её влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле.