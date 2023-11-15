Курс доллара упал ниже 89 рублей впервые с 4 июля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара на МосБирже впервые с 4 июля 2023 года опустился ниже 89 рублей, следует из данных торгов. На 13:35 по московскому времени американская валюта торговалась за 88,97 рубля за единицу. Показатель снижения составлял 1,8%.

Уже к 13:40 по московскому времени доллар замедлился и остановился на уровне 88,99 рубля. В то же время евро потерял 1,46% своей стоимости и опустился до 96,69 рубля. Юань торговался за 12,273 рубля. Снижение в случае с китайской валютой составило 1,58%.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что наблюдается тенденция к небольшому укреплению российской валюты к концу года. По его словам, фундаментальный курс сейчас составляет 85–90 рублей за доллар и он вряд ли сильно поменяется.

Финансовый аналитик Александр Потавин ранее заявил, что покупка доллара на фоне укрепления рубля может быть преждевременной. По его словам, существует вероятность, что американская валюта продолжит снижение. Как считает Потавин, было бы логичным увидеть падение котировок к 92,5 рубля — здесь находится ближайший сильный уровень поддержки на месячном графике.