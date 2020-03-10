https://static.news.ru/photo/70f18ba8-62e3-11ea-95c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Единица американской валюты стоит на Мосбирже 71,91 рубля по данным на 18:05 по Москве. Евро стоит 81,72 рубля.

Нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30%, обновив минимумы за последние четыре года. Это произошло после того, как государства — члены ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении.

Курс доллара резко вырос на старте торгов Московской Биржи после обвала цен на нефть 9 марта. Американская валюта прибавила 4 рубля — до 72 рублей 77 копеек. Курс евро подскочил на 5 рублей и 21 копейку, до 82,72 рубля, писал NEWS.ru.

Акции «Роснефти» в начале дня 10 марта 2020 года рухнули на 12,2%, «Газпрома» — на 12,8%. ЛУКОЙЛ теряет 14% после обвала нефтяных котировок 9 марта.

Банк России 10 марта начинает упреждающую продажу иностранных денежных средств на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Операции будут проводиться с учётом фактически складывающейся цены нефти и её влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле, писал NEWS.ru.

Также Центробанк увеличил лимит операций «валютный своп» по предоставлению долларов США со сроком исполнения «сегодня» до $5 млрд.