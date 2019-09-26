https://static.news.ru/photo/a0fbcf40-e0ff-11e9-9273-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Курс доллара к рублю во время открытия торгов МосБиржи прибавил 17,5 копеек, достигнув отметки в 64,385 рубля.

Курс евро вырос на 7,25 копейки и составил 70,20 рубля.

Индекс МосБиржи упал на 0,01% — до 2772,34 пункта. Индекс РТС, наоборот, увеличился на 0,04% и достиг отметки в 1360,14 пункта.

Ранее News.ru писал, что евро начал расти после снижения в течение двух торговых сессий подряд. Как свидетельствуют данные торгов, по состоянию на 08:15 мск курс евро к доллару вырос до 1,0924 доллара за евро.