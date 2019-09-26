https://static.news.ru/photo/273e85c4-e034-11e9-8fd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Курс доллара к рублю на начало торгов Мосбиржи вырос по сравнению с предыдущими финансовыми операциями на 17,5 копейки и составил 64,32 рубля.

Курс евро увеличился на 24,5 копейки и достиг показателя 70,47 рубля, передаёт официальный сайт Московской биржи .

Индекс Мосбиржи упал на 0,15% и составил 2756,18 пункта. Индекс РТС понизился на 0,28% и достиг отметки 1350,26 пункта.

Ранее News.ru сообщал, что доллар по отношению к мировым валютам растёт после падения из-за начала процедуры импичмента президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.