Курс доллара 10 апреля снизился на более чем 55 копеек

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По итогам встречи ОПЕК+ страны пришли к соглашению о сокращении добычи нефти. Россия снизит уровень нефтедобычи больше других государств – на 1,8 млн баррелей в стуки.

Саудовская Аравия будет добывать на 1,3 млн баррелей в сутки меньше, говорится на сайте организации. Остальные страны сократят добычу на 22% (до 8,5 млн баррелей в сутки). Ранее NEWS.ru писал,...