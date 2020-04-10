Курс доллара 10 апреля снизился на более чем 55 копеек

Средневзвешенный курс доллара расчётами «сегодня» на единой торговой сессии МосБиржи 10 апреля снизился на 55,52 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов — до 73,6963 рубля за единицу.
Цена последней сделки составила 73,3125 рубля за доллар. В ходе торгов курс американской валюты колебался в диапазоне 73,1325-74,365 рубля за единицу.
Всего на единой торговой сессии были заключены 12302 сделки на сумму 50,93 млрд рублей.
Ранее NEWS.ru писал, что курс американской валюты на открытии торгов 10 апреля увеличился и достиг отметки в 74,385 рубля. Согласно данным МосБиржи, евро подорожал на 0,11% — до 81,2775 рубля. Однако позднее курсы валют начали снижаться. К 10:04 мск доллар терял 0,31% и находился на отметке в 74,07 рубля, евро уменьшился на 0,11% — до 81,1 рубля.
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