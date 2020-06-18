Курс доллара снизился на открытии торгов МосБиржи

https://static.news.ru/photo/b3f93c24-b136-11ea-a44f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс американской валюты потерял 0,1% и достиг отметки в 69,64 рубля.

Согласно данным Московской Биржи, курс евро снизился на 0,08% — до 78,35 рубля.

Ранее NEWS.ru писал, что на этой неделе рубль будет пытаться отбить потери последних торгов на фоне активных покупок облигаций федерального займа (ОФЗ) и дорожающей нефти. Поддержку курсу рубля сейчас оказывают ежедневные продажи валюты со стороны Центробанка, которые оцениваются примерно в 10 млрд рублей, а также конверсионные операции отечественных экспортёров в рамках налогового периода. По предварительной оценке, сырьевым компаниям потребуется обменять порядка 200 млрд рублей к 25 июня для уплаты налога на добычу полезных ископаемых.