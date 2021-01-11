Курс биткоина за неделю вырос на 37%

Курс биткоина по итогам прошлой недели вырос на 37%, впервые приблизившись к отметке в $42 тысячи.
Как
По данным CoinDesk, в настоящее время курс криптовалюты
Эксперты JPMorgan Chase прогнозируют, что стоимость биткоина может достигнуть $146 тысяч, если он будет выступать как конкурент золоту в качестве «безопасной гавани».
2 января цена биткоина вновь превысила исторический максимум, побив отметку в $31 тысячу.
Перед этим 2 января криптовалюта впервые преодолела отметку в $30 тысяч, подорожав более чем на 8%. По данным на 15:21 по московскому времени, его стоимость достигала $30 145 на крупнейшей бирже цифровых валют Binance.
Ранее NEWS.ru писал, что на торговой сессии 10 января биткоин просел в цене на 11,71% — до $35,544 тысячи.
Независимый эксперт Мансур Гусейнов отметил, что обвал биткоина произошёл в связи с долгожданной и необходимой коррекцией. По его словам, цена снизилась из-за роста в два раза за месяц с достижением нового исторического максимума, причём без последующей коррекции.