Десятки наименований продуктов подорожали в России за неделю

https://static.news.ru/photo/b5f11c78-784f-11eb-8289-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стоимость куриного мяса в РФ за неделю с 16 по 24 февраля 2021-го увеличились на 1,9%, яиц — на 1,1%, передают специалисты Росстата. Кроме того, увеличение цен коснулось: шоколадных конфет — на 0,6%, полукопчёных и варёно-копченых колбас, мороженой рыбы и маргарина — на 0,5%, сосисок, сарделек, макаронных изделий, вермишели и сухих молочных смесей для детского питания — на 0,4%,

Также ценник «потяжелел» у варёной колбасы, мясных консервов, чёрного чая и обедов в столовых, кафе, закусочных (кроме общепита в организациях) — на 0,3%, говядины, свинины, баранины, сычужных сыров, сливочного масла, сметаны, жирного творога, пшеничной муки и пшена — на 0,2%, ржаного хлеба, риса, карамели и овощных консервов для детского питания — на 0,1%, говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Кроме того, информации службы, стоимость питьевого пастеризованного молока, фруктово-ягодных консервов для детского питания, соли и водки снизилась на 0,1%. Цены на питьевое стерилизованное молоко, мясные консервы для детского питания, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, печенье и гречневую крупу не изменились.

Значительная часть россиян надеется на улучшение своего финансового положения в ближайшие шесть месяцев, несмотря на то что доходы населения РФ продолжают сокращаться. В январе 2021 года 26% респондентов заявили, что ожидают роста зарплаты уже в ближайшие месяцы. В начале пандемии коронавируса нового типа в аналогичном опросе так ответили только 13% участников. Ограничения, направленные на борьбу с распространением недуга, привели к закрытию предприятий и снижению доходов жителей РФ.

Ранее NEWS.ru приводил результаты соцопроса, показавшие, что только 13% россиян считают, что сдерживание цен на продукты дало свои плоды. Большинство полагает, что инициатива оказалась недостаточно эффективной.