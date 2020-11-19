Курс доллара вырос на открытии торгов МосБиржи

https://static.news.ru/photo/7feebb8e-2b02-11eb-acb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс американской валюты на открытии торгов Московской Биржи прибавил 0,18% и достиг отметки в 76,185 рубля.

Согласно данным торговой площадки, курс евро увеличился на 0,08% — до 90,4075 рубля.

Позднее доллар потерял 0,23% и находился на уровне 75,8775 рубля, евро снизился на 0,15% — до 90,2 рубля.

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Индекс МосБиржи прибавил 0,14% и достиг 3050,81 пункта, индекс РТС вырос 0,38%, до 1263,65 пункта.

Как писал NEWS.ru, ранее экономист Михаил Хазин заявил, что рубль может укрепиться до уровня, при котором за доллар будут давать 45 рублей. При этом, по его словам, не следует ждать евро по 55 рублей. По его словам, свой прогноз об ослаблении американской валюты он делает исходя из данных работавших в США валютных спекулянтов.

За последний год курс рубля к доллару и евро упал практически на 25% и 30% соответственно. Сбережения тех, кто хранил их в рублях, заметно обесценились. Девальвация национальной валюты уже отразилась и ещё скажется на росте цен. Представители государственных органов и крупных корпораций советуют россиянам не обращать внимания на снижение стоимости рубля, в то время как эксперты прогнозируют его дальнейшее падение.