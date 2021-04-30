Куплю-продажу подержанных авто в РФ разрешили оформлять на госуслугах

С 1 мая в РФ договор купли-продажи подержанных автомобилей можно оформить в электронной форме на портале госуслуг. В силу вступил соответствующий приказ Минцифры, сообщает РИА Новости.
В приказе
Данные о сделке автоматически направятся в подразделение ГИБДД. Таким образом, по мнению авторов документа, существенно сократится время на оформление процедуры, будет исключён риск ошибок про оформлении и повысится безопасность самих сделок.
Мы планируем в том числе таким образом упростить процедуру заключения договоров купли-продажи автомобилей между гражданами, — сообщил директор департамента передовых цифровых решений Минцифры России Алексей Горобцов.
Ранее стало известно, что с 30 апреля москвичи могут оформить некоторые популярные соцуслуги не выходя из дома. В частности, заявления на региональные выплаты на ребёнка и доплаты к пенсиям будут принимать только в электронном виде.