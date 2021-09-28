Купленный «Яндексом» банк «Акрополь» сменил название на «Яндекс банк»

Приобретённый «Яндексом» в июле банк «Акрополь» сменил название на «Яндекс банк». Об этом сообщается на сайте компании. Новое название банк получил с 28 сентября.

В банке отметили , что права и обязанности по отношению к клиентам, партнёрам и контрагентам остаются прежними, действуют все договоры и условия обслуживания. До внесения изменений в справочник БИК в реквизитах следует указывать прежнее наименование банка.

Источники The Bell сообщали , что «Яндекс» не планирует заниматься выдачей кредитов или открывать отделения, главной целью покупки является именно получение банковской лицензии. При этом свыше 85% активов «Акрополя» приходится на портфель ликвидных ценных бумаг и средства на счетах в Банке России.

Ранее стало известно, что «Яндекс» получил лицензии «Акрополя», включая универсальную банковскую. Теперь компания сможет развивать направление финансовых сервисов и создавать новые продукты для пользователей и партнёров. Сумма сделки составила 1,1 млрд рублей, что эквивалентно стоимости активов банка.