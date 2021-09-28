Купленный «Яндексом» банк «Акрополь» сменил название на «Яндекс банк»
Сергей Князев
Сергей Князев
10:50, 29 сентября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Приобретённый «Яндексом» в июле банк «Акрополь» сменил название на «Яндекс банк». Об этом сообщается на сайте компании. Новое название банк получил с 28 сентября.
В банке отметили, что права и обязанности по отношению к клиентам, партнёрам и контрагентам остаются прежними, действуют все договоры и условия обслуживания. До внесения изменений в справочник БИК в реквизитах следует указывать прежнее наименование банка.
Источники The Bell сообщали, что «Яндекс» не планирует заниматься выдачей кредитов или открывать отделения, главной целью покупки является именно получение банковской лицензии. При этом свыше 85% активов «Акрополя» приходится на портфель ликвидных ценных бумаг и средства на счетах в Банке России.
Ранее стало известно, что «Яндекс» получил лицензии «Акрополя», включая универсальную банковскую. Теперь компания сможет развивать направление финансовых сервисов и создавать новые продукты для пользователей и партнёров. Сумма сделки составила 1,1 млрд рублей, что эквивалентно стоимости активов банка.