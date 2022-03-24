Кулеба призвал Запад не соглашаться на расчёты с Россией в рублях

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью испанской газете El País, что страны-импортёры российского газа не должны соглашаться на требование Кремля проводить расчёты в рублях. Он также призвал разработать план по постепенному избавлению от российских газа и нефти, закрыть все порты для российских судов и отключить от SWIFT все российские банки.

Россия <...> пытается поставить ЕС в сложную ситуацию, в частности своим недавним решением навязать оплату в рублях за газ и нефть. Они должны найти способ обойти эту ловушку, — сказал Кулеба.

23 марта президент России Владимир Путин направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. По словам президента, изменения коснутся исключительно валюты платежа, в которой будут произведены последующие платежи.

На эту ситуацию отреагировал президент Сербии Александр Вучич, заявив, что Белград «получил много новых проблем» после решения Москвы, а Болгария, которая качает российский газ в Сербию и Венгрию по своей газотранспортной системе, заявляла о нежелании оплачивать газ в рублях. В Минфине Японии также заявили, что не до конца понимают, как именно будет использоваться на практике новый принцип.