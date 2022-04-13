Кудрин заявил, что не ждёт препятствий для возвращения бизнеса в Россию

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин выразил надежду, что в России не будет принято никаких мер, которые затруднят возвращение иностранного бизнеса. Об этом он рассказал в Совете Федерации, отвечая на вопрос о возможной судьбе компаний, которые прекратили работу в стране, передаёт РИА Новости.

Я слышал заверения и президента, и правительства, что да, у них будет возможность вернуться. Надеюсь, не будет принято каких-то таких мер, которые затруднят их возвращение, — сказал Кудрин.

Кроме того, он заявил, что инфляция в России по итогам 2022 года может достичь отметки в 20%.

Ранее Минэкономразвития предложило ввести процедуру внешнего управления в компаниях, которые ушли из России и принадлежащих иностранцам не менее чем на 25%. После того как закончится действие внешней администрации, пакет акций новой компании будет продаваться на торгах.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ещё нет сформированной позиции по идее национализации предприятий, объявивших об уходе с российского рынка. По его словам, национализация зарубежных компаний может иметь негативные последствия, как и арест российской недвижимости в Евросоюзе и США.