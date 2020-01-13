https://static.news.ru/photo/5b397d9e-3673-11ea-af0f-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудрин Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин рассказал об основных рисках для ускорения темпов роста российской экономики. По его словам, ими стали сокращение численности трудоспособного населения, невысокая производительность труда и низкие доходы россиян.

У нас уменьшается численность трудоспособного населения. Этот фактор в ближайшие годы от 0,2 процентного пункта и больше будет вычитать из роста ВВП, — отметил Кудрин в интервью РИА Новости.

Он также считает, что в стране не удастся нарастить объёмы производства, если производительность труда не будет расти при сокращении численности населения. Глава Счётной палаты также высказался о нацпроекте по повышению производительности труда.

В нём почему-то нет основного показателя, принятого во всех странах: сколько за час или за год выпускается продукции в долларовом выражении, — сказал Кудрин.

Он сравнил данный показатель в России и в Германии с Францией и отметил, что в нашей стране — в два-три раза ниже.

Кроме того, глава Счётной палаты назвал риском для ускорения экономики, но не ключевым, низкие доходы россиян. По его словам, внутренний спрос не может обеспечить темпов роста ВВП в 5%. В этой ситуации следует увеличивать производство за счёт экспорта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Алексей Кудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета. По его словам, в год воруется порядка 2–3 млрд рублей. Это только то, что проходит по уголовным делам. Общий объём финансовых нарушений, которые выявляют аудиторы, составляет сотни миллиардов рублей. В 2019 году выявлено такого рода нарушений на 804 млрд рублей.