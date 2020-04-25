Кудрин: выход из кризиса для экономики РФ может затянуться

https://static.news.ru/photo/1f171b22-86d8-11ea-8a5a-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудрин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фонд национального благосостояния (ФНБ) РФ на пике кризиса в 2020 году можно тратить не скупясь. Израсходовать можно чуть больше 50% средств, считает глава Счётной палаты России Алексей Кудрин. Руководитель ведомства также не исключил помощи бюджету в виде займов на рынках.

Если хватит этих средств на два года с учётом остроты этого кризиса — тоже нестрашно, потом бюджет спокойно сможет и заимствовать больше некоторое время. Последствия и для бюджетной системы растянутся на два-три, может, четыре года, — приводит слова чиновника телеканал «Россия 1».

Он добавил, что для сохранения расходных статей бюджета в 2020 году понадобится 2 трлн рублей и столько же из ФНБ. По мнению политика, инфляция в 2020-м составит 2–6% при дефиците ВВП не меньше 6%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская экономика теряет 100 млрд рублей в сутки из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Накануне руководитель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о влиянии коронавируса на экономику страны. По её словам, во втором квартале 2020 года будет снижение ВВП на 8%. После чего бюджетная сфера начнёт постепенно восстанавливаться. В результате третий квартал будет лучше второго, четвёртый — лучше третьего.