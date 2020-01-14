https://static.news.ru/photo/0868b7a2-36e0-11ea-92d7-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудринм Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин признался, что в бытность министром финансов больше всего боялся именно этой аудиторской структуры. По его словам, уже тогда организация была «существенно дисциплинирующим фактором».

Это, уточнил он, в равной степени применимо ко всей системе финансов страны.

Помню, когда я был министром финансов, вот кого мы действительно не то, что боялись, на кого обращали внимание всегда — это на Счётную палату. Потому что над ними нет руководства. Никто не может прямо позвонить и сказать: давайте мы как-то по-другому будем проверять, — рассказал Кудрин, отвечая на вопрос NEWS.ru об итогах 25-летней работы структуры.

Он подчеркнул, что в ту пору аудиторы проверяли министерство финансов «полноценно по всем вопросам». И сейчас этот принцип независимости не утрачен.

Ранее NEWS.ru писал, что Кудрин предложил бороться с бедностью путём целевого субсидирования. По его мнению, выделение субсидий гораздо эффективнее, чем отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ).