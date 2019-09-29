https://static.news.ru/photo/fd8f0af8-9166-11e9-a044-fa163e074e61_660.jpg Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Нацпроекты способны решать локальные проблемы, но не всегда достигают поставленных целей, считает председатель Счётной палаты России Алексей Кудрин.

Они решат локальные проблемы, но не всегда дотянутся до тех показателей целевых, которые были установлены, — цитирует чиновника телеканал « Россия-1 ».

Финансирование нацпроектов в 2020-2022 годах в проекте бюджета предусмотрено на уровне свыше 2 трлн рублей в 2020-м, 2,3 трлн рублей в 2021-м и 2,7 трлн рублей в 2022-м.

Ранее News.ru сообщал, что Кудрин раскритиковал чиновников и российскую модель госуправления. Он считает, что некоторые представители власти ориентируются лишь на достижения в текущем электоральном цикле.