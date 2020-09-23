Кудрин упрекнул кабмин за повышение акцизов и налогов

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Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин упрекнул правительство страны в повышении акцизов, НДПИ и НДФЛ после того, как в 2018-м власти пообещали не усиливать налоговую нагрузку в течение шести лет.

Я хочу напомнить, что в 2018 году и президент [РФ Владимир Путин], и правительство говорили: мы повысили налоги, но на шесть лет будет стабильность. По-моему, всё-таки мы отходим теперь от этого правила, что печально, — рассказал чиновник в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что в ходе разработки проекта бюджета правительство предложило повысить акцизы на табак, увеличить налог на добычу полезных ископаемых, как нефтяных и газовых, так и по другим рудам. Избежать повышения налогов можно было бы за счёт большой программы приватизации — продать принадлежащие государству активы. Он назвал это невостребованным ресурсом экономики.

Главный аудитор страны также отметил, что в 2019 году доходы бюджета от приватизации составили порядка 11,5 млрд рублей. При этом от приватизации объектов 2019 года получено 4,2 млрд, уточнил он. Кудрин подчеркнул, что такая ситуация не соответствует установке президента о необходимости сокращать долю государства в экономике, которую Владимир Путин высказал в мартовском послании 2018 года.

Как писал NEWS.ru, правительство внесло в Госдуму проект закона о повышении подоходного налога (НДФЛ) до 15% для граждан, уровень доходов которых превышает 5 млн рублей в год. Одновременно с этим кабмин намерен пересмотреть льготы в сфере ТЭК, увеличить плату за природные ресурсы и индексировать акцизы на табак.