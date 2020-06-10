Кудрин: СП проверит расходование средств на борьбу с пандемией

https://static.news.ru/photo/88805f7e-aba4-11ea-b04f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Счётная палата РФ в этом году проверит расходование денежных средств на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом заявил глава ведомства Алексей Кудрин.

Мы уже сейчас проводим мониторинг антикризисных мер, принимаемых на федеральном и региональном уровнях. Полученные данные используем, когда будем проверять эффективность потраченных средств, выделенных государством на борьбу с пандемией, — сказал Кудрин в интервью ТАСС.

Он также отметил, что Госдума РФ поручила СП проверить выплату надбавок врачам за особые условия труда и допнагрузку в период эпидемии.

Как ранее писал NEWS.ru, правительство России обсудит возможность поддержки медицинских и социальных работников, которые оказывают помощь гражданам с коронавирусной инфекцией.