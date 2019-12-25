https://static.news.ru/photo/c4d9fc88-26e2-11ea-8505-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Счётная палата следит за ситуацией в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП), которое должно выступить в качестве драйвера экономики, заявил председатель СП Алексей Кудрин.

По его словам, данной теме посвящён целый нацпроект, и всех интересует, произойдёт ли в этой сфере перелом или нет.

Пока не происходит и даже не просматривается, вот в чём наше беспокойство. Кроме того, мы предполагаем, что за счёт развития МСП будет осуществляться драйв экономики. Нам надо увидеть все зависимости и вычленять главную задачу влияния на рост экономики и производительности, — сообщил он.

Счётная палата предлагает правительству проанализировать меры господдержки малого и среднего бизнеса, а также выяснить, какое влияние они оказывают на развитие сектора. Согласно данным ведомства, за 2015–2018 годы не удалось достичь устойчивой тенденции роста в этой сфере.

Сейчас мы можем сказать, что численность работников, занятых в сфере МСП, изменялась незначительно — в диапазоне 18,9–19,3 млн человек. На 10 ноября 2019 года, по данным ФНС, показатель составил 19 млн человек (с учётом самозанятых граждан), — уточнил аудитор Данил Шилков, слова которого приводит пресс-служба.

Он добавил, что число субъектов МСП практически не менялось — 5,506 млн, а количество средних предприятий упало с 20,4 до 16,7 тысячи.

Таким образом, цели по увеличенную числа занятых в секторе МСП до 20 млн человек к 2018 году достигнуть не удалось. Следующая цель — 25 млн человек к 2024 году.

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