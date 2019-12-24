https://static.news.ru/photo/1e70989e-26d7-11ea-a5a2-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудрин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший министр финансов Алексей Кудрин заявил, что решение президента РФ Владимира Путина 10 лет назад создать резервные фонды спасло экономику страны.

Я как раз хочу сказать, что он единственный, может быть, вопреки многим позициям поддержал создание в своё время Стабилизационного фонда, потом Резервного фонда, потом Фонда национального достояния, которые сыграли свою решающую роль в кризис 2008–2009 года, — цитирует Кудрина РИА Новости.

В 2008 году Владимир Путин занимал пост премьер-министра РФ.

По словам Кудрина, при создании фондов в России зарплаты населения не сокращались, а пенсии выросли в два раза.

Как ранее писал NEWS.ru, экс-глава администрации президента Валентин Юмашев рассказал, как Анатолий Чубайс с Алексеем Кудриным повлияли на решение бывшего президента Бориса Ельцина передать власть Владимиру Путину.