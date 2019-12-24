Бывший министр финансов Алексей Кудрин заявил, что решение президента РФ Владимира Путина 10 лет назад создать резервные фонды спасло экономику страны.
Я как раз хочу сказать, что он единственный, может быть, вопреки многим позициям поддержал создание в своё время Стабилизационного фонда, потом Резервного фонда, потом Фонда национального достояния, которые сыграли свою решающую роль в кризис 2008–2009 года, — цитирует Кудрина РИА Новости.
В 2008 году Владимир Путин занимал пост премьер-министра РФ.
По словам Кудрина, при создании фондов в России зарплаты населения не сокращались, а пенсии выросли в два раза.
Как ранее писал NEWS.ru, экс-глава администрации президента Валентин Юмашев рассказал, как Анатолий Чубайс с Алексеем Кудриным повлияли на решение бывшего президента Бориса Ельцина передать власть Владимиру Путину.
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