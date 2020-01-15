https://static.news.ru/photo/3303828a-379e-11ea-9550-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудрин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выполнение социальных и экономических программ, заявленных главой РФ Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию, потребует 400-500 млрд рублей в год, рассказал руководитель Счётной палаты Алексей Кудрин.

То есть, считает чиновник, реализация мер задействует 0,4-0,5% ВВП страны. По его мнению, предложенные идеи по борьбе с бедностью могут снизить эти показатели почти на 2%, пишет ТАСС.

Политик добавил, что теперь кабмину придётся вновь пересмотреть бюджет России на три года в связи с новыми объявленными мерами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр труда и соцзащиты Максим Топилин высказался о предложениях президента Владимира Путина по поводу увеличения материнского капитала.

По его мнению, на реализацию инициативы главы государства в текущем году потребуется около 100 млрд рублей расходов.

Затраты на социальные выплаты для семей с низкими доходами на детей с трёх до семи лет он оценил в 100–120 млрд рублей.

При этом глава ведомства отметил, что в настоящее время власти не располагают средствами для реализации президентских предложений.

Ранее Путин заявил, что власти продлят программу материнского капитала до 2026 года. Впервые с 2020-го пособия получат семьи при рождении первенца. Маткапитал будет составлять 466 616 рублей. За второго ребёнка — 616 617 рублей. Также он призвал предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет. Пособиями обеспечат семьи, доходы которых составляют не более одного прожиточного минимума на человека.