Кудрин рассказал, сколько нужно времени для создания новой экономики РФ

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Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что правительству нужно ещё два-три месяца на создание стратегии новой экономики. Принимаемые оперативные меры он назвал «адекватными», сообщает РБК.

Я знаю, правительство работает над этим, я участвовал в обсуждении, два—три месяца потребуется для того, чтобы вот эти новые правила, новые стратегии, перераспределение ресурсов провести, — заявил экс-министр финансов, рассказывая о сроках выстраивания новой программы.

По его словам, следующий шаг будет переход к мерам среднесрочного реагирования и он займёт как минимум три года. Принятые на сегодня правительством антикризисные меры экономист оценил как «вполне адекватные» с учётом того, что ресурсов «не так много, как хотелось бы». Не каждую проблему бизнеса можно решить финансовой помощью от государства, отметил политик.

Кудрин отметил, что в этих условиях нужны собственные усилия компаний, так как одним только государственным участием все проблемы перекрыть не получится. Такими усилиями глава Счётной палаты назвал выкуп иностранных компаний, которые ушли с российского рынка, частными предпринимателями. а не государственными предприятиями.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что целью экономики России на годы вперед является её уверенное развитие. Он добавил, что для этого потребуется изменить принципы существования страны.