Кудрин дал совет россиянам, что делать с рублями

https://static.news.ru/photo/2ba6fd20-16c6-11eb-94ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Курс рубля останется около текущих уровней до конца 2021 года. Такое мнение высказал глава Счётной палаты России Алексей Кудрин.

Мы где-то останемся близко около тех значений, где мы сейчас находимся, до конца 2021 года. Неблагодарная вещь — курс рубля прогнозировать, — заявил руководитель ведомства в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. План спасения» на канале «Россия 1».

Кудрин считает, что при наличии небольших сбережений лучше сохранять средства в рублях, но если деньги не планируется тратить в ближайшие год-полтора, разумнее диверсифицировать их: часть оставить в рублях, часть — в валюте.

Ранее помощник президента РФ, экономист Максим Орешкин заявил, что российская национальная валюта может отыграть часть потерь в будущем, как это произошло после весеннего ослабления рубля. По словам чиновника, курс рубля может колебаться в ту или иную сторону под воздействием временных факторов.

По прогнозу Министерства экономического развития РФ, российская валюта укрепится до 71,2 рубля за доллар в текущем году. В 2021 году средний курс прогнозируется на уровне 72,4 рубля за доллар, в 2022-м — 73,1 рубля за доллар, в 2023-м — 73,8 рубля за доллар, писал NEWS.ru.