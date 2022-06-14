Кудрин рассказал о миллиардных нарушениях при исполнении бюджета Кудрин: СП выявила нарушения на 676 млрд рублей при исполнении бюджета за 2021 год

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Алексей Кудрин

Счетная палата России обнаружила нарушения на сумму 676 млрд рублей по итогам проверки исполнения федерального бюджета за 2021 год, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, которые приводит РИА Новости, за прошлый год по всем проверкам были выявлены нарушения на 1,5 трлн рублей. В частности, они связаны с бухгалтерским учетом и нецелевым использованием средств.

При оценке бюджета, мы тоже сейчас заключение закончили, мы, конечно, отмечаем правдивость и достоверность отчета правительства, вместе с тем тоже нашли нарушений на 676 миллиардов рублей, — сказал он.

При этом Кудрин отметил, что правительство РФ впервые за пять лет исполнило бюджет с максимальным показателем — 97,5%. В свою очередь Совет Федерации и Госдума отметили повышение качества аудиторских проверок, их аналитическую часть, открытость, а также достижения в совершенствовании методологии.

Ранее глава Счетной палаты предположил, что нынешний спад в российской экономике продлится от полутора до двух лет. Он считает, что по завершении периода перестройки российской экономики в связи с новыми вызовами экономическая обстановка на территории России стабилизируется, а ВВП начнет расти.