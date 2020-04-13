Кудрин рассказал, когда российские банки почувствуют кризис

https://static.news.ru/photo/f29cf24a-7d6f-11ea-b130-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудрин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кредитным организациям в России может понадобиться государственная поддержка, так как они ощутят кризисную ситуацию в течение трёх–шести месяцев. Так считает глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

Примерно через три месяца кризис уже будет чувствителен для банковской сферы, а через шесть — в полной мере, — сказал Кудрин в интервью телеканалу РБК.

Глава Счётной палаты предполагает, что банкам, возможно, «нужно будет добавлять капитал».

По прогнозам Центробанка, в России может возрасти количество проблемных кредитов в связи с ограничениями из-за коронавируса, однако ситуацию могут смягчить кредитные каникулы. При этом глава регулятора Эльвира Набиуллина ранее отметила, что спрогнозировать долю проблемных кредитов сложно. Это будет зависеть от срока ограничительных мер, эффективности мер поддержки и того, насколько быстро предприятия будут восстанавливаться после кризиса.

Как писал NEWS.ru, российские банки попросили дать им доступ к счетам клиентов, претендующих на кредитные каникулы.