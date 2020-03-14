https://static.news.ru/photo/17827570-65de-11ea-b51d-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудрин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В случае затяжного характера финансового кризиса дополнительная поддержка может потребоваться как отдельным отраслям экономики, так и российским регионам. Такое мнение высказал глава Счётной палаты Алексей Кудрин в ходе выступления в Совете Федерации.

Объём такой поддержки, который будет необходим, станет понятен позже, когда проявятся последствия непростой экономической ситуации, отметил он.

При этом Кудрин согласился с министром финансов Антоном Силуановым, который заявил, что сокращение расходов бюджета в ближайшие годы не потребуется.

Принятые обязательства на все три года исполнимы, — цитирует главу Счётной палаты РИА Новости.

Руководитель Минфина, как писал NEWS.ru, высказал уверенность в том, что при сохранении нынешнего уровня цен на нефть Россия сможет около шести лет обеспечивать финансирование расходных обязательств государства, в том числе социальных. Силуанов также сообщил, что правительство подготовит предложения о поддержке отраслей из «группы риска».