Кудрин призвал сократить присутствие государства в экономике

Россия должна сократить госсектор в экономике, поскольку сейчас это несёт в себе много рисков. Такое мнение в статье, опубликованной в журнале «Компания», высказал глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

Госсектор может временами играть важную и положительную роль, но ему пора начать сокращаться. «Особого пути» в данной ситуации нет — госкомпании редко становятся экономическими и инновационными драйверами, — отметил Кудрин.

Он уточнил, что среди десяти крупнейших компаний России только четыре являются частными, тогда как в США в топ-10 крупнейших компаний нет ни одной с госучастием.

Большинство отечественных компаний с госучастием менее пластичны в плане управления: они сильно зависят от бюрократической машины, в состав их советов директоров зачастую входят чиновники. Как показала проверка Счётной палаты, среди них есть настоящие «мультиуправленцы», представляющие интересы государства одновременно в 20 и более компаниях! — подчеркнул глава Счётной палаты.

Он добавил, что государство является менее эффективным собственником, а госучастие негативно сказывается на скорости принятия решений и на постановке «прорывных, меняющих вектор движения целей». Ситуация может измениться при приватизации, после неё у предприятий появятся эффективные собственники.

Это положительно скажется не только на результатах отдельных организаций, но и повысит эффективность экономики в целом, — считает Кудрин.

По данным его ведомства, в России в 2017–2019 годах приватизировали лишь четверть предусмотренных планом пакетов акций и долей, что является самым маленьким показателем за десять лет.

Ранее стало известно, что правительству не стоит повышать фискальную нагрузку в России. Об этом заявил Алексей Кудрин. По его словам, правительство обещало в какой-то момент не трогать налоги в течение шести лет, а Россия, пожалуй, находится не в столь критической ситуации, чтобы кабмин нарушил это обещание.