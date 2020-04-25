Кудрин предсказал скачок безработицы в России до 10%

Уровень безработицы в России в связи с кризисом в экономике из-за пандемии коронавируса может вырасти более чем вдвое. Об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
Согласно данным Росстата, в марте безработица составляла 4,7%. По мнению Кудрина, этот показатель может увеличиться до 7–8%, а при самом пессимистичном сценарии — до 10%. Это означает, что без работы останутся от шести до девяти миллионов россиян.
Кудрин также предсказал спад экономики на 6–8%, в том числе из-за снижения спроса на нефть. Он полагает, что одним из способов смягчения негативных для населения последствий может стать введение продовольственных выплат,
Ранее NEWS.ru писал, что Кудрин спрогнозировал падение ВВП России в 2020 году на 3–5%. Он также не исключил повторения ситуации 2009 года, когда этот показатель снизился на 8%.
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