Кудрин предсказал скачок безработицы в России до 10%

https://static.news.ru/photo/d1a0b870-86d8-11ea-af30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уровень безработицы в России в связи с кризисом в экономике из-за пандемии коронавируса может вырасти более чем вдвое. Об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

Согласно данным Росстата, в марте безработица составляла 4,7%. По мнению Кудрина, этот показатель может увеличиться до 7–8%, а при самом пессимистичном сценарии — до 10%. Это означает, что без работы останутся от шести до девяти миллионов россиян.

Кудрин также предсказал спад экономики на 6–8%, в том числе из-за снижения спроса на нефть. Он полагает, что одним из способов смягчения негативных для населения последствий может стать введение продовольственных выплат, сообщает телеканал «Россия 1».

Ранее NEWS.ru писал, что Кудрин спрогнозировал падение ВВП России в 2020 году на 3–5%. Он также не исключил повторения ситуации 2009 года, когда этот показатель снизился на 8%.