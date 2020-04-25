Кудрин предсказал подъём экономики РФ после спада в кризис до 8% ВВП

https://static.news.ru/photo/371c843c-878c-11ea-b019-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудрин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что спад российской экономики в 2020 году может достичь от 6 до 8% ВВП. Однако после кризиса, по его словам, она восстановится и будет работать нормально.

Кудрин в эфире телеканала «Россия 24» отметил , что самое сложное — это пережить пик кризиса.

Он необычный, более глубокий, чем в обычном любом кризисе. Даже сейчас целый ряд отраслей потерял уже 100% или 90% своих потребителей, спроса на свою продукцию или услуги, — рассказал глава Счётной палаты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) РФ на пике кризиса в 2020 году можно тратить не скупясь. Израсходовать можно чуть больше 50% средств, считает глава Счётной палаты России Алексей Кудрин. Руководитель ведомства также не исключил помощи бюджету в виде займов на рынках.