Кудрин предрёк россиянам раздачу денег просто так

https://static.news.ru/photo/f866ae92-c480-11eb-bd0e-96000091f725_660.jpg Алексей Кудрин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин назвал неизбежной реальностью раздачу россиянам денег просто так. Об этом он заявил на ПМЭФ, трансляция велась на официальном сайте форума.

По его мнению, скоро в любом случае будет введён безусловный базовый доход. Речь идёт о выплатах, которые не зависят от успеха, способностей или положения семьи.

Кудрин также подчеркнул, что властям сейчас стоит обратить внимание на социальные вопросы.

Капитализм всё-таки пойдёт по пути большей заботы о каждом человеке, — считает он.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что законопроект о ежемесячной безусловной выплате всем россиянам по 10 тысяч рублей в месяц может быть внесён в Госдуму. По словам члена центрального совета партии Николая Старикова, около 18 млн россиян живут за чертой бедности и их число растёт из-за коронавирусных ограничений.