https://static.news.ru/photo/580f67e6-6468-11ea-8cdb-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудрин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экономика оказалась «на пороге кризиса», который станет чувствительным для страны и мира. Из-за обвала на рынке нефти, связанного с коронавирусом, российский ВВП может показать нулевой рост или даже регрессировать по итогам года, считает глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

Я хочу уже сказать полноценно, что, скорее всего, мы стоим на пороге кризиса, — цитирует Кудрина РИА Новости.

Чиновник признал значимым отличием от финансового кризиса 2008 года то, что тогда мировой экономике помогло бурное развитие Китая, который теперь сильнее других пострадал от коронавируса. Он предположил, что рост мировой экономики может остановиться в 2020-м.

Целевой показатель российского ВВП в 1,9% экономист назвал «скорее всего, недостижимым». По его словам, при нефти по $35 за баррель рост замедлится почти до нуля или окажется отрицательным.

Россия сможет развиваться при нефти за $40–45, добавил он, в противном случае возможно ускорение инфляции до 6% и выше.

Как писал NEWS.ru, к 12 марта она подешевела до $33,33, и падение продолжается. При этом опрошенные агентством Bloomberg аналитики признали, что российские компании единственные в мире готовы работать и конкурировать с саудовскими производителями нефти при цене ниже $20 за баррель.