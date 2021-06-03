Кудрин предсказал резкое падение доходов от нефти через 10 лет

https://static.news.ru/photo/8e9c9a72-923b-11e9-a17e-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудрин Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что мир пройдёт пик потребления нефти в течение 10 лет. Об этом он заявил на ПМЭФ, трансляция велась на официальном сайте форума.

В связи с этим в скором времени миру придётся сокращать свои внешние доходы от нефти. Кроме того, Кудрин считает, что в течение 20 лет рынок нефти ждёт ряд серьёзных вызовов.

Он призвал думать над решением этих задач уже сегодня и закладывать соответствующие инвестиции. Кудрин также подчеркнул, что пик потребления угля уже пройден.

В этом смысле новое правительство и новые подходы, они направлены и в части цифровизации экономики, и в части науки и инноваций. Может быть, с запозданием, надо было чуть раньше развернуться в этом направлении, — сказал в заключение глава Счётной палаты.

Ранее руководитель Аналитического кредитного рейтингового агентства Михаил Сухов заявил, что базовый прогноз среднегодовой цены на нефть в 2021 году находится на уровне 55–60 долларов за баррель.