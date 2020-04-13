Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице в условиях кризиса

https://static.news.ru/photo/ee3644e6-7d5f-11ea-a4a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что на время кризиса в стране следует увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и пособие по безработице.

Об этом он сказал в ходе интервью телеканалу РБК. По его словам, российская экономика выдержит подобную нагрузку.

Сегодня наша финансовая система и государство способны найти или мобилизовать такие средства, — заявил Кудрин.

Он отметил, что, когда ситуация в стране стабилизируется, МРОТ и пособие по безработице можно привести к величине, которая «не должна стимулировать людей оставаться безработными».

Кроме того, Кудрин уверен, что на поддержку бизнеса в РФ можно выделить дополнительные 2-3 трлн рублей, чтобы «дотировать компании на зарплаты».

Нужно выбрать принципы, как это сделать, подсмотреть, возможно, и на Западе. Разные страны со своими особенностями это делают, — сказал глава Счётной палаты.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российским властям придётся идти на нестандартные формы поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.