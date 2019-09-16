https://static.news.ru/photo/b6e736fc-d883-11e9-8fee-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудрин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин подтвердил достоверность исполнения федерального бюджета по доходам и расходам в прошлом году. Проведённый аудит показал, что все внесённые изменения в бюджете были отражены.

Счётная палата подтверждает отчёт по исполнению федерального бюджета в 2018 году, — цитирует «Парламентская газета» Кудрина.

Он также подчеркнул, что основные показатели исполнения бюджета по уровню жизни и по темпам роста экономики «не являются устойчивыми». Например, несмотря на рост зарплат в бюджетной сфере, в 42 регионах страны зарплаты воспитателей пока не достигли необходимого уровня. При этом главу Счётной палаты впечатлили темпы снижения ненефтегазового дефицита с 9,1% в 2016 году до 6,1% в 2018-м. Он напомнил, что правительство планирует снизить зависимость от нефтегазовых поступлений до конца 2019 года до 5,8%, а в 2022 году — до 5,5%.

Как писал News.ru, майские указы президента РФ о повышении зарплат бюджетников до средних по региону выполняют только четыре региона: Ленинградская и Пензенская области, Алтайский край и Чеченская Республика. В остальных российских регионах целевые показатели не достигаются хотя бы по одной из 12 категорий бюджетников. В отношении воспитателей в детских садах, социальных работников и младшего медперсонала указы выполняются хуже всего.