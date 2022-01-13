Кудрин оценил возможность возвращения России к плановой экономике

Россия никогда не вернётся к плановой экономике, несмотря на появляющуюся в СМИ информацию о госрегулировании цен, заявил в интервью ТАСС глава Счётной палаты Алексей Кудрин. По его словам, если власти РФ будут создавать госплан, впереди нашей страны окажутся даже страны Африки. Регулирование цен возможно только в точечных масштабах и при условии шоков на рынке. Сдерживать цены дольше двух-трёх месяцев невозможно.

Можно спокойно поставить точку в этом споре: госплана в России уже никогда не будет. Если, конечно, не случится что-то совсем уж невероятное, — заявил Кудрин.

По его словам, в случае долгого сдерживания цен в экономике возникают диспропорции и неопределённость, что снижает доверие к действиям правительства и к государству в целом. У инвесторов становится меньше стимулов вкладывать средства в регулируемую отрасль. Альтернативой сдерживанию цен должна стать государственная адресная поддержка беднейших слоёв населения.

Ранее глава Счётной палаты заявил, что регулирование цен на отдельные товары следует заменить на целевые субсидии и другие меры поддержки нуждающихся граждан. Он призвал правительство подумать над адресной помощью для населения или над введением скидок.

Схожую точку зрения также высказала ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко, назвавшая госрегулирование цен на продукты в стране чрезвычайной мерой с ограниченным сроком действия. По закону правительство может заморозить цены в случае их повышения на 10% и более в течение 60 дней. Она заявила, что с этой практикой надо заканчивать.